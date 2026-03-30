Duitse inflatie sterk gestegen door hogere brandstofprijzen

WIESBADEN (ANP) - De inflatie in Duitsland is in maart sterk gestegen als gevolg van de fors hogere brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis steeg de inflatie naar 2,7 procent op jaarbasis. In februari was dat nog 1,9 procent. Op maandbasis namen de consumentenprijzen met 1,1 procent toe.

Door de oorlog en de verstoringen van de toevoer van olie en gas uit het Midden-Oosten zijn de prijzen van benzine, diesel en gas flink toegenomen en dat wakkert de inflatie aan. Iran heeft de Straat van Hormuz vrijwel volledig afgesloten voor de scheepvaart en daar gaan normaal gesproken veel tankers met olie en gas doorheen. Daarnaast zijn ook energiefaciliteiten in de regio aangevallen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdagochtend met een snelle raming over de Nederlandse inflatie in maart. Het Europese statistiekbureau komt later in de ochtend met cijfers over de inflatie in de eurozone.