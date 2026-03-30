Duitse inflatie sterk gestegen door hogere brandstofprijzen

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 14:26
anp300326116 1
WIESBADEN (ANP) - De inflatie in Duitsland is in maart sterk gestegen als gevolg van de fors hogere brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis steeg de inflatie naar 2,7 procent op jaarbasis. In februari was dat nog 1,9 procent. Op maandbasis namen de consumentenprijzen met 1,1 procent toe.
Door de oorlog en de verstoringen van de toevoer van olie en gas uit het Midden-Oosten zijn de prijzen van benzine, diesel en gas flink toegenomen en dat wakkert de inflatie aan. Iran heeft de Straat van Hormuz vrijwel volledig afgesloten voor de scheepvaart en daar gaan normaal gesproken veel tankers met olie en gas doorheen. Daarnaast zijn ook energiefaciliteiten in de regio aangevallen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdagochtend met een snelle raming over de Nederlandse inflatie in maart. Het Europese statistiekbureau komt later in de ochtend met cijfers over de inflatie in de eurozone.
b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

ANP-547301081

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

shutterstock_2750130021

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

169221188_m

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

