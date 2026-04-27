Duitse ingreep bij tankstations werkte averechts, zeggen economen

MANNHEIM (ANP/AFP) - Een Duitse maatregel bij tankstations om automobilisten te beschermen tegen de stijgende olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, heeft het tegenovergestelde effect gehad. Dat zeggen economen van het Mannheimse ZEW-instituut en het Düsseldorf Institute for Competition Economics na onderzoek.

Sinds begin deze maand mogen Duitse tankstations enkel een keer per dag, rond het middaguur, hun prijzen verhogen. Prijzen verlagen mag de hele dag door. De economen vergeleken groothandelsprijzen met de pompprijzen bij 15.000 tankstations. Ze ontdekten dat de prijzen hierdoor vaak om 12.00 uur omhoogspringen en vervolgens slechts geleidelijk dalen gedurende de dag.

"De hervorming was succesvol in het verhogen van prijstransparantie, maar faalde erin de prijsniveaus te verlagen", stellen de economen. "In tegendeel, het had het tegenovergestelde effect." De ingreep heeft volgens hen de winstmarges van tankstations met vijf tot zes cent per liter benzine verhoogd. Automobilisten zouden hierdoor dus juist op extra kosten zijn gejaagd.