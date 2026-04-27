Drie demonstraties rond route Koningsdag in Dokkum

DOKKUM (ANP) - Rond de route die de koninklijke familie aflegde in Dokkum is op drie plekken gedemonstreerd, laat een woordvoerder van de gemeente Noardeast-Fryslân weten. Van tevoren was dat aantal protesten ook bij de gemeente aangemeld.

Aan het begin van de route was er een demonstratie van de organisatie Nationaal Protest, waarmee volgens de woordvoerder steeds goed contact is geweest. Deelnemers aan die demonstratie hadden onder meer een groot spandoek mee met de tekst 'Nationaal Protest' erop.

In hetzelfde demonstratievak waren ook een omgekeerde Nederlandse vlag te zien en een spandoek met de tekst 'Voor vrouwenveiligheid in Noardeast-Fryslân'. Het is onduidelijk of dit onderdeel was van het Nationaal Protest. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat in het betreffende vak in ieder geval ook nog sprake was van een eenmansprotest.

Beveiliging

Het derde protest was van de antimonarchistische groep Republiek.

Langs de wandelroute die koning Willem-Alexander en zijn familie aflegden in Dokkum waren veel beveiligers op de been. Over aantallen en precieze inzet doen de autoriteiten geen uitspraken.

Wel laat een woordvoerder van de gemeente Noardeast-Fryslân weten dat de ordehandhavers van de gemeente nauw hebben samengewerkt met partijen als de politie, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het is volgens hem niet zo dat er wegens het dreigingsbeeld meer inzet van beveiligers nodig was.