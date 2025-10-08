Duitse kartelwaakhond opent onderzoek naar Temu

BERLIJN (ANP) - De Duitse mededingingsautoriteit heeft een onderzoek geopend naar de onlinemarktplaats Temu. Het van oorsprong Chinese bedrijf heeft mogelijk illegale eisen gesteld aan de prijzen die verkopers op het platform hanteren, meldt het Bundeskartellamt. "Dit soort eisen kunnen de concurrentie aanzienlijk beperken en uiteindelijk tot hogere prijzen leiden binnen andere verkoopkanalen", stelt Andreas Mundt, president van de kartelwaakhond.

Het Bundeskartellamt gaat na welke voorwaarden Temu stelt aan verkopers die via de Duitse versie van de populaire koopjessite hun spullen willen verkopen. De toezichthouder verdenkt het bedrijf ervan de uiteindelijke verkoopprijzen te bepalen voor de verkopers.

Temu stelt tegenover persbureau Reuters dat het zich aan alle geldende wetten en regelgeving houdt. "We vertrouwen erop dat eventuele zorgen kunnen worden opgelost", reageerde het bedrijf per e-mail.