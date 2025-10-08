Steeds vaker drones boven wapenfabrieken België, zegt directeur

HERSTAL (ANP) - Een belangrijk Belgisch defensiebedrijf krijgt steeds vaker bezoek van onbekende drones, zegt zijn directeur. Thales Belgium zou ze graag met 'jammers' uit de lucht halen, maar dat mag niet, klaagt Alain Quevrin van Thales Belgium.

"We zien meer drones dan een paar maanden geleden het geval was", zegt Quevrin tegen nieuwssite Politico. Om hoeveel drones het precies gaat vertelt hij niet, maar met name een werkplaats en opslag in een fort bij Luik zou ermee te kampen hebben. In het fort van Évegnée worden kleine raketten gemaakt die bijvoorbeeld drones kunnen neerhalen.

Thales is "bezorgd" over de ongeïdentificeerde drones die de laatste tijd worden gezien bij onder meer luchthavens en andere 'vitale infrastructuur' en bij militaire faciliteiten in meerdere Europese landen. Ook al is onduidelijk wie erachter zit en wat ze in de zin hebben.

'Jamming'

Quevrins bedrijf heeft waarnemingsapparatuur geplaatst en zou de besturing van drones kunnen verstoren om ze neer te halen. Maar "dat mogen we niet", zegt hij. Defensie en ook de politie kunnen in België sinds twee jaar onder strenge voorwaarden wel 'jammen'. Maar dat is niet toegestaan voor particulieren.

Voorzichtigheid is sowieso geboden, zegt het Belgische ministerie van Mobiliteit. Er vliegen ook veel onschuldige hobbydrones rond, die je niet meteen uit de lucht wilt halen. En stoorzenders kunnen ook bijvoorbeeld bemande vliegtuigen, infrastructuur en ziekenhuizen hinderen, tekent een woordvoerder aan.

'Jamming' is nog "in volle evolutie en wordt dus intensief bestudeerd door alle relevante overheidsinstanties", zegt de woordvoerder. Quevrin zegt te hopen op duidelijkheid over welke verantwoordelijkheid overheidsdiensten dragen en wat bedrijven zoals het zijne kunnen en mogen doen.