Duitse kebabketen klaagt over gebruik Krispy Kebab door KFC

BIELEFELD (ANP/DPA) - De Duitse kebabketen Krispy Kebab is niet te spreken over een nieuw product van de Amerikaanse fastfoodketen KFC met de naam Krispy Kebab. De oprichter van de keten zegt dat hij KFC heeft gevraagd te stoppen met het gebruik van de naam en overweegt juridische stappen.

Sergen Kolcu heeft Krispy Kebab in 2017 opgericht in Bielefeld, waar het twee vestigingen heeft. Ook zijn er zestien franchiselocaties, in onder meer Hannover. "Ze gebruiken gewoon onze naam, waar ik bijna tien jaar aan heb gewerkt", zei Kolcu tegen het Duitse persbureau dpa. De naam is geregistreerd als handelsmerk, stelt hij.

De Krispy Kebab van KFC is al langer in Nederland te verkrijgen, en sinds dinsdag ook in Duitsland. KFC Duitsland zegt dat het de naam niet heeft gekopieerd. "De productnaam wordt al gebruikt op verschillende Europese markten", stelde het bedrijf. KFC zei ook geen "beef" te willen, maar zich liever te richten op kip. Beef is Engelse straattaal voor ruzie.