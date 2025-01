Bloomberg: gegevens van FBI-agenten buitgemaakt door hackers

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De FBI denkt dat bij een hack bij de Amerikaanse telecomprovider AT&T gegevens van agenten zijn buitgemaakt. Het gaat om bel- en berichtgegevens over een periode van maanden, meldt het persbureau Bloomberg. De Amerikaanse federale opsporingsdienst probeert nu volgens het persbureau te voorkomen dat de identiteit van informanten uitlekt.

AT&T maakte in juli bekend dat gegevens waren buitgemaakt over een periode van ongeveer een halfjaar in 2022. De hackers dreigden de gegevens te verkopen als het bedrijf geen losgeld zou betalen.

Volgens documenten die Bloomberg heeft ingezien, zijn uit de gegevens mogelijk telefoonnummers van FBI-agenten op te maken. Ook zou af te leiden zijn met wie ze gebeld en ge-sms't hebben. "Als dergelijke communicatie naar buiten komt, is dat zowel zeer schadelijk voor onderzoeken, maar ook mogelijk gevaarlijk voor informanten, als hun identiteit naar buiten wordt gebracht", zegt de voormalige directeur van de Amerikaanse contraspionagedienst NCSC William Evanina. "Niet best."

De FBI zegt zich voortdurend aan te passen aan veiligheidskwesties. AT&T zegt dat met de veiligheidsdiensten wordt samengewerkt om de gevolgen van de hack voor overheidsdiensten zo klein mogelijk te houden. Geen van beide bevestigt dat er FBI-gegevens zijn gestolen.