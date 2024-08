Pringles-maker Kellanova stijgt op Wall Street na bod door Mars

NEW YORK (ANP) - Kellanova behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Snoepfabrikant Mars bevestigde het moederbedrijf van onder meer chipsmerk Pringles te willen kopen voor 36 miljard dollar, inclusief 6 miljard dollar aan schulden. Eerder deze maand werd al gemeld dat Mars, het bedrijf achter de gelijknamige Mars-reep, M&M's en Snickers, interesse zou hebben in Kellanova.

Het bestuur van Kellanova, dat vorig jaar werd afgesplitst van voedingsmiddelenproducent Kellogg, steunt het bod. Mocht de deal doorgaan, dan zou het een van de grootste overnames ooit zijn in de sector. Het aandeel Kellanova steeg ruim 7 procent.

Beleggers reageerden daarnaast vooral op de nieuwe inflatiecijfers van de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in juli met 2,9 procent zijn gestegen, waarmee de inflatie voor de vierde maand op rij afkoelt. Het gaat om de geringste toename sinds maart 2021. Ook de volgens economen belangrijke kerninflatie daalde licht. Beleggers hopen dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank in september kan beginnen met het verlagen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 39.776 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 5438 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 0,1 procent tot 17.210 punten. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen een dag eerder al 1,7 procent en 2,4 procent door het optimisme over de afkoelende inflatie.