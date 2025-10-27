Duitse minister: koper vegaschnitzel weet dat het geen vlees is

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Duitse landbouwminister Alois Rainer is tegen een mogelijk EU-verbod op het labelen van plantaardige voedingsmiddelen met termen voor vleesproducten zoals "vegaschnitzel" of "tofuworst". Volgens Rainer zou een verbod leiden tot "ongelooflijk hoge kosten voor de economie" en meer bureaucratie, zei hij maandag voor een bijeenkomst in Luxemburg.

"Ik ben voor het verminderen van bureaucratie, daarom steun ik dit voorstel niet", aldus Rainer.

Zijn opmerking komt nadat het Europees Parlement eerder deze maand met een kleine meerderheid had gestemd voor een verbod op het gebruik van termen die traditioneel in de vleesindustrie worden gebruikt voor plantaardige alternatieven. De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen.

Grootste markt

EU-parlementariërs stelden dat de labels verwarring kunnen veroorzaken bij consumenten. Maar Rainer verwierp dit argument: "Als ze een vegaschnitzel kopen, weten ze dat die niet van vlees is gemaakt."

In Duitsland is er meer kritiek op het voorstel. Zowel consumentenorganisaties als bedrijven in de voedingsindustrie hebben het geplande verbod scherp bekritiseerd. Verschillende bedrijven in Duitsland, waaronder Lidl en Burger King, spraken zich in een gezamenlijke brief uit tegen het voorstel.

Duitsland is de grootste markt voor plantaardige alternatieve producten in Europa. In 2024 werd in het land zo'n 121.600 ton vleesvervangers geproduceerd. Dat was twee keer zoveel als in 2019.