MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Duitse ondernemers kijken positiever vooruit naar de ontwikkelingen in de grootste economie van Europa. Volgens het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo is de graadmeter die kijkt naar de toekomstverwachtingen in het Duitse bedrijfsleven deze maand gestegen naar het hoogste niveau sinds 2022.

Het instituut uit München stelt dat Duitse bedrijven optimistischer zijn gestemd over de enorme investeringsplannen van de regering van bondskanselier Friedrich Merz in onder meer verouderde infrastructuur zoals wegen en bruggen en ook defensie. "Bedrijven zijn hoopvol dat de economie volgend jaar aantrekt", aldus Ifo-president Clemens Fuest.

De Duitse economie liet de afgelopen twee jaar nog krimp zien. Ook in het tweede kwartaal was er krimp door de wereldwijde handelsonrust en zwakte in de Duitse auto-industrie. In het eerste kwartaal was er wel groei. Donderdag komen cijfers over de economie in het derde kwartaal.