Timmermans vindt excuses Wilders voor AI-plaatjes onvoldoende

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans neemt niet zonder meer genoegen met de excuses die PVV-voorman Geert Wilders heeft aangeboden voor het gedrag van twee van zijn fractiegenoten. De leider van GroenLinks-PvdA noemt die "gratuit" zolang Wilders geen actie onderneemt tegen de Kamerleden die met AI gemaakte nepbeelden van hem zouden hebben verspreid.

Wilders bood maandagochtend via X excuses aan nadat De Volkskrant over de omstreden afbeeldingen had bericht. "Altijd mooi", zei Timmermans in het radioprogramma Sven op 1. "Maar ik wil toch wel even weten wat er met die twee volksvertegenwoordigers gebeurt, die in plaats van voor hun kiezers op te komen op zolderkamertjes dit soort plaatjes zitten te maken, met doodsbedreigingen tot gevolg."