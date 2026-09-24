Duitse onderzoeksinstituten veel positiever over groei economie

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse economie zal dit jaar aanzienlijk sterker groeien dan eerder werd verwacht. Dat melden de vijf belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland. Volgens de onderzoekers zal de groei dit jaar uitkomen op 1,3 procent. In het voorjaar werd nog op een groei van 0,6 procent voor de grootste economie van Europa gerekend.

De instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI komen elk halfjaar gezamenlijk met nieuwe ramingen die worden gepresenteerd aan het Duitse ministerie van Economische Zaken. Volgens de onderzoekers is die positievere verwachting vooral te danken aan een sterke export en de grote overheidsinvesteringen in defensie en infrastructuur. Daardoor kon zwakte bij de bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen worden gecompenseerd.

In het voorjaar werd door de instituten nog gevreesd dat de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen brandstofprijzen voor stevige economische tegenwind zouden zorgen. Maar die impact is dus zwakker dan verwacht.