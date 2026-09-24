ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse onderzoeksinstituten veel positiever over groei economie

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:59
anp240926097 1
Volg ons op Google Nieuws
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse economie zal dit jaar aanzienlijk sterker groeien dan eerder werd verwacht. Dat melden de vijf belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland. Volgens de onderzoekers zal de groei dit jaar uitkomen op 1,3 procent. In het voorjaar werd nog op een groei van 0,6 procent voor de grootste economie van Europa gerekend.
De instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI komen elk halfjaar gezamenlijk met nieuwe ramingen die worden gepresenteerd aan het Duitse ministerie van Economische Zaken. Volgens de onderzoekers is die positievere verwachting vooral te danken aan een sterke export en de grote overheidsinvesteringen in defensie en infrastructuur. Daardoor kon zwakte bij de bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen worden gecompenseerd.
In het voorjaar werd door de instituten nog gevreesd dat de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen brandstofprijzen voor stevige economische tegenwind zouden zorgen. Maar die impact is dus zwakker dan verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

ANP-84559071

Na jaren juridisch gevecht: ex-Martinair-piloten kunnen tonnen aan achterstallig loon krijgen

Loading