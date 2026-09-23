Het kabinet belooft bijna gratis kinderopvang in 2029, maar als je gezamenlijk inkomen onder de €56.000 ligt, betaal je de komende jaren juist méér. Een nieuwe doorrekening van Kinderopvang-Wijzer laat zien dat een gezin met één kind op het kinderdagverblijf en één kind op de BSO richting 2029 ongeveer €590 tot €1.200 per jaar extra kwijt is, vergeleken met 2026. Het verschil zit niet in het percentage dat je vergoed krijgt, maar in het bedrag waarover dat percentage wordt berekend.

Je vergoedingspercentage kan niet meer omhoog

Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen tot circa €56.000 ontvangen nu al 96 procent vergoeding tot de maximumuurprijs. In het voorstel voor 2027 blijft dat voor deze groep 96 procent. Die 96 procent is het plafond. De uitbreiding van de vergoeding naar hogere inkomens, waar het kabinet in 2027 €322 miljoen voor uittrekt volgens de Prinsjesdagstukken, levert jou dus niets op. Jouw rekening wordt bepaald door de maximumuurprijs: vraagt de kinderopvangorganisatie meer, dan betaal je het volledige verschil zelf.

Alles wat een kinderdagverblijf of BSO boven de maximumuurprijs rekent, betaal je volledig zelf.

De maximumuurprijs stijgt te langzaam

De maximumuurprijzen stijgen in 2027 met 3,32 procent, naar €11,60 voor dagopvang, €10,31 voor de BSO en €8,77 voor gastouderopvang. Maar het ministerie zelf verwacht in de eigen begrotingsstukken werkelijke gemiddelde tarieven van €12,01 voor dagopvang, €10,93 voor de BSO en €9,01 voor gastouderopvang, blijkt uit analyse van Kinderopvang-Wijzer. Het verschil, tot 62 cent per uur bij de BSO, betaal je als ouder volledig zelf. Bij drie dagen opvang loopt dat op tot tientallen euro's per maand.

De indexatie is bovendien gebaseerd op verouderde economische ramingen. De oorspronkelijke index voor 2027 bedraagt 3,54 procent, maar het kabinet trekt daar een negatieve correctie over 2026 van 0,22 procentpunt vanaf. Die correctie is berekend op basis van cijfers van vóór de Iranoorlog, terwijl uit de concept-Macro Economische Verkenning 2027 van het CPB blijkt dat lonen en prijzen in 2026 sterker stijgen dan eerder aangenomen. De kans is groot dat dit verschil in 2028 niet alsnog wordt ingehaald, omdat de berekening dan alweer doorschuift naar het volgende jaar. Zo verandert een tijdelijke onderschatting in een permanente verlaging van de basis waarop alle toekomstige maximumuurprijzen worden berekend.

In de begroting van SZW staat het zwart op wit: een huishouden rond 130 procent van het minimumloon betaalt in 2027 een eigen bijdrage van €0,87 per uur, tegen €0,84 in 2026. In dat voorbeeld wordt kinderopvang dus niet goedkoper, maar iets duurder.

In de eigen rekenvoorbeelden van het kabinet wordt kinderopvang duurder, niet goedkoper.

In 2029 daalt de vergoeding ook nog

Vorige week maakte het kabinet bekend dat het nieuwe stelsel per 2029 niet 96 maar 95,6 procent vergoedt, omdat de uitvoering en het toezicht duurder uitpakken dan verwacht. Daarover schreven we eerder. Voor ouders die nu 96 procent krijgen, stijgt de eigen bijdrage onder de maximumuurprijs van 4 naar 4,4 procent: een relatieve stijging van 10 procent. Het ministerie raamt de extra kosten op circa €120 per jaar, gebaseerd op een gezin met twee kinderen en twee dagen opvang per week. Maar dat bedrag houdt geen rekening met het groeiende gat tussen het werkelijke tarief en de maximumuurprijs.

Zo loopt de rekening op

Kinderopvang-Wijzer rekende zes scenario's door voor een gezin met één kind op het kinderdagverblijf en één kind op de BSO. In het middenscenario, met 6 procent tariefstijging in 2027 en daarna 4,56 procent per jaar, groeit de gezamenlijke eigen betaling van circa €1.460 in 2026 naar €2.008 in 2027, €2.188 in 2028 en €2.457 in 2029. Bij vier of vijf dagen dagopvang kan de stijging voor één kind al aanzienlijk hoger zijn.

Dat het kabinet al in 2027 €350 miljoen van de kinderopvangtoeslag naar latere jaren verschoof, schreven we eerder . Daardoor wordt de stap in 2027 vlakker en moet die in 2028 steiler worden. De belofte van goedkopere kinderopvang geldt vooral voor huishoudens met hogere inkomens, die straks een aanzienlijk groter deel van hun opvangkosten terugkrijgen. Voor jou, met een inkomen onder de €56.000 en al 96 procent vergoeding, is de richting precies andersom.

Wat het voor jou betekent