Duitse overheid laat staatsenergiebedrijf gasvoorraden aanvullen

BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - De Duitse regering heeft het staatsenergiebedrijf SEFE opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege de aanhoudende geopolitieke risico's. Het besluit werd genomen door minister Katherina Reiche van Economische Zaken en bondskanselier Friedrich Merz.

SEFE moet nu in de periode tot 15 december de voorraad vergroten met 8 terawattuur aan gas. Reiche zegt dat deze maatregel een belangrijke stap is bij het verzekeren van de gasvoorziening in de winterperiode.

De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58 procent gevuld. Het Duitse ministerie van Economische Zaken zei onlangs wel geen zorgen te hebben over de gasvoorraden in de winter.

De maatregel moet volgens de overheid ook worden gezien als een signaal aan andere bedrijven in Duitsland om gasvoorraden extra aan te vullen.