Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

Herken je dat? Eindeloos twijfelen tussen twee vakantiebestemmingen, of 's nachts wakker liggen omdat je blijft malen over een appje dat niet beantwoord wordt. Volgens psycholoog en coach Frederike Mewe, auteur van het boek Thuiskomen bij jezelf, is er een groot verschil tussen goed nadenken en piekeren.

“Nadenken wordt malen als het tegen je gaat werken, de energie wegvloeit en het stressniveau stijgt. Goed nadenken is gericht op een oplossing, maar bij malen blijven gedachten zich eindeloos herhalen zonder dat het ergens toe leidt", zegt Mewe in Margriet . Het gevolg is dat mensen slechter slapen, prikkelbaar worden en hun focus verliezen.

Schijnveiligheid

Waarom blijven we dan toch malen? Mewe: “Zij vinden controle belangrijk en zijn bang dat ze iets over het hoofd zien. Maar al dat nadenken geeft een gevoel van schijnveiligheid en schijncontrole, want vaak blijven ze in cirkels redeneren en komen ze helemaal niet dichter bij een oplossing."

Ondernemer Hind (40) herkent dat volledig. “Mijn hersenen stoppen gewoon nooit. Ik zie ontelbaar veel mogelijke uitkomsten voor me, terwijl de werkelijke uitkomst er vaak niet eens tussen zit." Vormgever Jessica (50) ligt er 's nachts van wakker: “Als ik onder de douche sta of in bed lig, blijven de gedachten maar komen."

De tips van de psycholoog

Mewe geeft vier manieren om de gedachtenmolen te doorbreken.

1. Geef jezelf een deadline

“Spreek met jezelf af: zondagavond hak ik de knoop door. De kans is klein dat iets makkelijker wordt als je er nóg langer over nadenkt." Ook helpt het om voor- en nadelen op te schrijven en cijfers te geven.

2. Schakel je gevoel in

“Schrijf elke optie op een apart blaadje en ga om de beurt op zo'n blaadje staan. Wat voel je in je lichaam als je op Spanje of Zweden staat? Welke beelden komen er op? Welke energie voel je? Geef dat een cijfer."

3. Vraag jezelf wat het ergste is dat kan gebeuren

"Uiteindelijk wil je op vakantie, dus moet je kiezen. Stel jezelf de vraag: wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik voor Zweden kies? Vaak valt dat enorm mee."

4. Doe de stop-oefening

“Zeg letterlijk 'stop!' tegen jezelf. Zet je voeten stevig op de grond, adem vier tellen in, pauzeer, en adem vijf tellen uit. Herhaal dat een paar keer." Daarna is het tijd voor actie: kies bewust voor iets dat goed voor je is, zoals wandelen, schrijven of bellen met een vriendin.