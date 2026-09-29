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Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

Cultuur
door Désirée du Roy
dinsdag, 29 september 2026 om 13:13
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Regenwoud-vibes, groenblauw water en amper toeristen: het noorden van Albanië wordt het ‘Thailand van Europa’ genoemd.
Droom jij weg bij beelden van Thailand, maar houdt de lange, dure vlucht en het kostenplaatje je tegen? Dan hebben we goed nieuws. Er is een bestemming die qua natuur bijna niet onderdoet voor Thailand en die een stuk dichter bij huis ligt.

Albanië

We hebben het over Albanië. Nog nooit serieus overwogen? Dat is zonde, want het land is verrassend veelzijdig. Het dorp Ksamil, in het zuiden aan de Ionische Zee, wordt ook wel vergeleken met de Malediven: witte stranden, helderblauw water en een ultiem vakantiegevoel.
Ben je juist op zoek naar groene natuur en mooie hikeroutes? Dan moet je naar het noorden. Dat gedeelte wordt vanwege de weelderige natuur het 'Thailand van Europa' genoemd. En het mooie: je combineert het allemaal makkelijk in één reis. (lees verder onder de foto)
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Komanmeer en Shala-rivier

In het noorden vind je het Komanmeer en de Shala-rivier. Blauw water met groengrijze rotsformaties op de achtergrond, precies zoals je het van Thailand kent. De Shala-rivier mondt uit in het Komanmeer en ontspringt in de Albanese Alpen, een van de meest ongerepte stukken van het gebergte. Perfect voor hikers, met routes voor beginners en gevorderden.
De Shala-rivier is alleen bereikbaar per boot over het Komanmeer. Die tocht geldt als een van de mooiste boottochten van Europa. Shkodër is het ideala startpunt.

Nog (bijna) onontdekt

Veel toeristen vinden Albanië inmiddels al aan de drukke kant, maar het noorden laten ze vaak links liggen. Dit deel is allesbehalve toeristisch, al is de vraag hoe lang dat zo blijft.
Er gaan directe vluchten naar Shkodër vanaf Eindhoven. Wil je liever naar Tirana vliegen? Dan huur je vanaf daar een auto en reis je verder.

Meer weten?

Shala-rivier: verborgen natuurjuweel van Albanië
Albanian Thailand: het verhaal achter de Shala-rivier

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