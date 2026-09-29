Wat kost een cappuccino in Europa? Dit betaal je over de grens

Een cappuccino voor minder dan twee euro: in Italië en Portugal ligt het landelijke richtbedrag nog onder die grens. Nederland komt uit op circa €3,73. Maar wie in Denemarken bestelt, moet rekenen op een heel ander bedrag: ongeveer €5,80. Dezelfde koffiepauze, een behoorlijk andere rekening.

Een cappuccino is daarmee een aardige graadmeter voor je vakantiebudget. Niet om een bestemming op uit te kiezen, wel om te weten wat je dagelijkse koffierondje ongeveer kan kosten. Vooral als je met z’n tweeën reist en het zelden bij één kopje blijft.

Dit betaal je in twaalf Europese landen

Onderstaande bedragen zijn indicatieve landelijke gemiddelden voor een gewone cappuccino in de horeca, geraadpleegd op 29 september 2026. Ze zijn gebaseerd op verzamelde prijsopgaven, waaronder bijdragen van gebruikers. Het zijn dus geen vaste tarieven en ook geen afzonderlijk onderzoek naar terrassen met bediening.

Land Cappuccino, circa Italië €1,77 Portugal €1,89 Spanje €2,13 Kroatië €2,24 Frankrijk €3,43 Griekenland €3,46 Duitsland €3,61 België €3,73 Nederland €3,73 Oostenrijk €4,15 Zwitserland €5,40 Denemarken €5,80

Italië is in deze selectie het goedkoopst. Voor ongeveer het bedrag van één Nederlandse cappuccino kun je daar twee kopjes bestellen. Portugal zit daar vlak boven, terwijl ook Spanje duidelijk onder het Nederlandse niveau blijft.

Voor ongeveer de prijs van één Nederlandse cappuccino drink je er in Italië twee.

Opvallend is Griekenland: een zuidelijke ligging betekent niet automatisch een goedkope cappuccino. Het richtbedrag van €3,46 ligt dichter bij Nederland dan bij Spanje. Ook even de Duitse grens over levert voor dit drankje gemiddeld maar een bescheiden verschil op: twaalf cent per kopje.

Wat scheelt dat in een vakantieweek?

Stel: je drinkt met twee personen ieder twee cappuccino’s per dag, zeven dagen lang. Dat zijn 28 kopjes. Met de bedragen uit de tabel kost dat rond €50 in Italië, €60 in Spanje en €104 in Nederland. In Denemarken loopt hetzelfde koffierondje op tot ongeveer €162.

Het verschil tussen Italië en Nederland is in dat rekenvoorbeeld bijna €55. Geen reden om je hele vakantie om te gooien, maar genoeg om te laten zien hoe een kleine dagelijkse uitgave optelt.

Twee personen, twee cappuccino’s per dag: na een week staan er 28 kopjes op de rekening.

Aan de bar is niet hetzelfde als op het terras

Vooral in Italië is het belangrijk waar je je koffie drinkt. Staand aan de bar ben je vaak goedkoper uit dan aan een tafeltje of op het terras. Het lage landgemiddelde is dus geen belofte voor ieder zonnig plein.

Gebruik de tabel als richtsnoer en bekijk vóór het bestellen de kaart. Vraag bij twijfel of de vermelde prijs ook geldt voor bediening aan tafel. Dan beslis je zelf hoeveel dat mooie uitzicht je waard is.

Zo lees je de bedragen

Landgemiddelden zijn geen menukaarten. De opgaven komen uit verschillende plaatsen en horecazaken; omvang van het kopje en bediening zijn niet overal gelijk. Het weekbedrag is een rekenvoorbeeld, geen gemeten vakantierekening. Bij landen buiten de eurozone speelt bovendien de wisselkoers mee.