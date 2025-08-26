ECONOMIE
Duitse rechter: Apple misleidt met reclame 'groene' smartwatches

door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 11:43
FRANKFURT (ANP/DPA) - Het Amerikaanse technologieconcern Apple moet advertenties in Duitsland intrekken waarin wordt beweerd dat zijn smartwatches 'CO2-neutraal' zijn. Een rechtbank in Frankfurt oordeelde dinsdag dat de claims misleidend zijn.
De milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) eiste dat Apple de advertenties moest staken en bestempelde ze als "opzichtige greenwashing". Het vonnis is nog niet juridisch bindend, omdat het bedrijf nog in beroep kan gaan, maar Apple mag de omstreden uitspraken niet gebruiken totdat er een definitieve beslissing is genomen.
De rechtbank legde een boete van 250.000 euro per overtreding op. Apple prijst sinds 2023 drie van zijn smartwatches aan als CO2-neutraal. Volgens de advertenties wordt het merendeel van de uitstoot vermeden tijdens de productie en het transport, terwijl de resterende uitstoot wordt gecompenseerd via projecten voor natuurherstel.
