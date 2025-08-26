ECONOMIE
Merz: Duitsland gaat Palestijnse staat nu niet erkennen

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 11:46
anp260825103 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland wil op dit moment de Palestijnse staat nog niet erkennen, zegt bondskanselier Friedrich Merz. Een aantal landen, waaronder Frankrijk en Canada, heeft zo'n stap wel aangekondigd. "We zullen ons niet bij dat initiatief aansluiten", aldus Merz in een gezamenlijke persconferentie met de Canadese premier Mark Carney in Berlijn.
Carney heeft eerder deze zomer aangekondigd dat Canada de Palestijnse staat in september zal erkennen. Volgens hem is dat nodig omdat het land voor een tweestatenoplossing is, maar die oplossing steeds verder uit beeld raakt. In een tweestatenoplossing bestaan Israël en Palestina naast elkaar als zelfstandige landen.
De Duitse regering is ook voor een tweestatenoplossing, maar vindt dat erkenning van een Palestijnse staat daarin een van de laatste stappen zou moeten zijn. "We vinden op dit moment niet dat op enige manier is voldaan aan de voorwaarden voor het erkennen van een staat", aldus Merz.
