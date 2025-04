Alcaraz meldt zich met blessure af voor masters Madrid

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Madrid. De nummer 3 van de wereld heeft een dijbeenblessure opgelopen in de finale van het graveltoernooi van Barcelona, waar hij de finale verloor van de Deen Holger Rune.

"Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar het is de afgelopen dagen niet veel verbeterd", meldde Alcaraz.

De viervoudig grandslamwinnaar won dit seizoen het graveltoernooi van Monte Carlo en het tennistoernooi van Rotterdam. Hij gold als favoriet voor de eindzege in Madrid. De blessure is een tegenslag in zijn voorbereiding op Roland Garros, dat hij vorig jaar won.