Duitse Tesla-verkopen opnieuw gekelderd

FLENSBURG (ANP/AFP) - De verkopen van Tesla in Duitsland zijn in april opnieuw gekelderd, terwijl de gehele Duitse markt voor elektrische auto's wel flink groeide. Volgens de Duitse transportautoriteit BKA zakte de verkoop op jaarbasis met 46 procent tot slechts 885 Tesla's.

In de voorgaande maanden waren ook al sterke dalingen te zien van de verkoop van Tesla in Duitsland. Tesla-topman Elon Musk krijgt veel kritiek op zijn enorme overheidsbezuinigingen voor de Amerikaanse president Donald Trump, waar massaontslagen mee gepaard gaan. Daarnaast ligt Musk in Duitsland ook onder vuur om zijn steun aan de extreemrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen in februari. Er zijn daarbij ook Duitse Tesla's beschadigd door vermeende brandstichting.

Daar staat tegenover dat de verkoop van volledig elektrische auto's in Duitsland vorige maand met ruim 53 procent groeide, naar een marktaandeel van bijna 19 procent. Zo werden veel meer elektrische auto's van het Chinese merk BYD verkocht.