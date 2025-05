Oud-minister Christianne van der Wal voorzitter BOVAG

BUNNIK (ANP) - Oud-stikstofminister Christianne van der Wal heeft een nieuwe baan. Ze wordt vanaf 1 september voor een periode van vier jaar algemeen voorzitter van autobranchevereniging BOVAG. De ledenraad van BOVAG heeft haar unaniem benoemd tot voorzitter en opvolger van Han ten Broeke.

De 51-jarige Van der Wal (VVD) was in het kabinet Rutte IV minister voor Natuur en Stikstof. "Ik kijk enorm uit naar mijn voorzitterschap. BOVAG is een sterke club, een mooie club en ook een club van aanpakken. Pragmatisch en hands-on. Dat spreekt me aan. En dat hoort ook bij een vereniging van ondernemers."

"Met Christianne van der Wal haalt BOVAG niet alleen een door de wol geverfde politicus in huis, maar ook een ervaren verenigingsbestuurder", zegt waarnemend voorzitter Thijs Bochane. "Ik ben ervan overtuigd dat we met Christianne een charismatisch en effectief boegbeeld hebben gevonden, dat in staat zal zijn om voort te bouwen op de stevige positie die BOVAG in de samenleving en de politiek heeft."