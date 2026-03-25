Marathon Londen mikt met tweedaagse op 100.000 deelnemers

LONDEN (ANP) - De marathon van Londen overweegt er een tweedaags evenement van te maken. Zo kan de organisatie meer mensen laten starten op de wedstrijd over 42,195 kilometer. Het plan is om in totaal 100.000 hardlopers toe te laten. Mogelijk worden de races van de elitemannen en -vrouwen dan ook verdeeld over aparte dagen.

De marathon van Londen is enorm in trek. Voor de komende editie op zondag 26 april hadden 1,1 miljoen mensen zich aangemeld en dat waren er weer veel meer dan het voorgaande jaar. Slechts 5 procent krijgt een startbewijs, getuige de 57.000 mensen die vorig jaar aan de marathon in de Engelse hoofdstad mochten meedoen.

"Londen is de sporthoofdstad van de wereld en de burgemeester wil zeker kijken naar de mogelijkheid om volgend jaar een evenement te organiseren dat zich over twee dagen uitstrekt", zei een woordvoerder van het stadsbestuur.

De organisatie meldde dinsdag de afmelding van olympisch marathonkampioene Sifan Hassan. De Nederlandse topatlete heeft een achillespeesblessure.