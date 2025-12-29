Duitse wapenexport gedaald na eerdere records

BERLIJN (ANP/DPA) - De wapenexport van Duitsland is dit jaar gedaald, na de records van de afgelopen twee jaar door de sterk toegenomen export van defensiemateriaal naar Oekraïne. Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken werden tot 8 december van dit jaar vergunningen gegeven voor een export ter waarde van 8,4 miljard euro. In 2024 was dat nog 13,3 miljard en in 2023 ruim 12,1 miljard.

De cijfers werden door het ministerie verstrekt na vragen uit het parlement. Vooral bij de uitvoer naar Oekraïne was een flinke daling te zien. Hier ging het om een waarde van 1,14 miljard euro in de periode tot 8 december, tegen 8,15 miljard euro over heel vorig jaar.

Dat komt volgens het ministerie onder meer omdat meer financiering gaat naar defensieprojecten in Oekraïne op de langere termijn, wat niet onmiddellijk terug is te zien in de vergunningen. Ook worden sommige wapenexporten naar Oekraïne niet meer openbaar gemaakt om zo Rusland in het ongewisse te laten. Daarnaast maakt Oekraïne zelf meer wapens.