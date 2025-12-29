Chinese BYD grootste verkoper elektrische auto's van 2025

Het Chinese BYD is dit jaar waarschijnlijk 's werelds grootste verkoper van elektrische auto's. Het neemt die titel over van Tesla. De twee autobedrijven komen binnenkort met hun verkoopcijfers over 2025. Volgens een maandag verschenen analyse van het Franse persbureau AFP op basis van verkoopgegevens die al bekend zijn, is het vrijwel uitgesloten dat het Amerikaanse bedrijf onder leiding van Elon Musk zijn leidende positie behoudt.

Eind november had het in Shenzhen gevestigde BYD, dat ook hybride voertuigen produceert, in 2025 al 2,07 miljoen elektrische voertuigen verkocht. Tesla had volgens de laatste beschikbare cijfers eind september 1,22 miljoen voertuigen aan de man gebracht. Dat was inclusief de naar voren gehaalde verkopen voorafgaand aan het aflopen van een Amerikaanse belastingkorting voor kopers van elektrische voertuigen. Deze korting eindigde per 1 oktober. Daardoor zijn de verwachtingen voor het vierde kwartaal bij Tesla niet hooggespannen.