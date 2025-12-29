ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit jaar meer vlinders in lente, minder in zomer en najaar

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
maandag, 29 december 2025 om 8:15
bijgewerkt om maandag, 29 december 2025 om 8:16
anp291225036 1
Het afgelopen jaar had wat vlinders betreft "twee gezichten", zegt de Vlinderstichting in een terugblik op 2025. In de lente zijn meer dagvlinders geteld dan het gemiddelde van de afgelopen 35 jaar. "April en mei waren goede vlindermaanden." Dat kwam volgens de stichting deels door de weersomstandigheden. In het voorjaar was het "opvallend warm, droog en zeer zonnig".
Ook in het begin van de zomer werden gemiddeld meer vlinders gezien dan gemiddeld sinds 1990. Daarna zakte het gemiddelde terug. Eind mei en vanaf half juli lagen de aantallen een stuk lager dan het langjarige gemiddelde, aldus de Vlinderstichting. De organisatie zegt dat weersomstandigheden tijdelijk kunnen leiden tot goede perioden, maar dat de trend op langere termijn uiteindelijk wordt bepaald door "allerlei drukfactoren" zoals verdroging en een overmaat aan stikstof.
De stichting baseert haar conclusies op voorlopige cijfers uit tellingen die sinds 1990 volgens een vaste methode worden gehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

93786822_m

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

120386885_m

Niemand sterft aan ouderdom

253696363_m

Vergeet het januari-effect: hierop moet je letten als je nu gaat beleggen

AZtjmVQqaiex3iDhfzpU0g-AZtjmVQqLn0J9Ji31MtGRw

Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogen

52388645

Overleden: Brigitte Bardot, het eeuwige sekssymbool dat de spotlights ontvluchtte

ANP-545347451

Je hebt geen idee meer waar je naar kijkt: dit is nu het percentage AI-slop op YouTube

Loading