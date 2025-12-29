Dit jaar meer vlinders in lente, minder in zomer en najaar

Het afgelopen jaar had wat vlinders betreft "twee gezichten", zegt de Vlinderstichting in een terugblik op 2025. In de lente zijn meer dagvlinders geteld dan het gemiddelde van de afgelopen 35 jaar. "April en mei waren goede vlindermaanden." Dat kwam volgens de stichting deels door de weersomstandigheden. In het voorjaar was het "opvallend warm, droog en zeer zonnig".

Ook in het begin van de zomer werden gemiddeld meer vlinders gezien dan gemiddeld sinds 1990. Daarna zakte het gemiddelde terug. Eind mei en vanaf half juli lagen de aantallen een stuk lager dan het langjarige gemiddelde, aldus de Vlinderstichting. De organisatie zegt dat weersomstandigheden tijdelijk kunnen leiden tot goede perioden, maar dat de trend op langere termijn uiteindelijk wordt bepaald door "allerlei drukfactoren" zoals verdroging en een overmaat aan stikstof.

De stichting baseert haar conclusies op voorlopige cijfers uit tellingen die sinds 1990 volgens een vaste methode worden gehouden.