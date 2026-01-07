Duitse werkloosheid naar hoogste niveau in 15 jaar

NÜRNBERG (ANP/DPA) - De Duitse werkloosheid is in december gestegen naar het hoogste niveau in vijftien jaar. Volgens het Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg zaten er 2,9 miljoen Duitsers werkloos thuis. Dat waren er 23.000 meer dan in de voorgaande maand.

In vergelijking met december 2024 steeg de werkloosheid met 101.000, terwijl het werkloosheidscijfer op maandbasis met 0,1 procentpunt toenam tot 6,2 procent. Het is op zich gebruikelijk dat de werkloosheid in december stijgt, omdat minder bedrijven nieuw personeel aannemen en er minder banen beschikbaar zijn in sectoren zoals de bouw of landbouw tijdens het koude winterweer.

In de afgelopen vier jaar is het aantal werklozen in Duitsland echter met zo'n half miljoen toegenomen, becijferen deskundigen van ING. Dat is volgens hen vooral te wijten aan de gestagneerde Duitse economie en problemen in de industrie. ING verwacht dat de verslechtering op de arbeidsmarkt dit jaar verder doorzet. Als de economie opkrabbelt, zou halverwege dit jaar wel een stabilisatie mogelijk zijn.