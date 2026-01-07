ECONOMIE
Giro-winnaar Simon Yates stopt per direct als wielrenner

Sport
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 14:27
anp070126160 1
DEN BOSCH (ANP) - De Brit Simon Yates (33) stopt per direct als wielrenner. De winnaar van de afgelopen Giro d'Italia vindt het, na een succesvol jaar met ook een ritzege in de Tour de France, het goede moment om zijn carrière te beëindigen. Dat meldt zijn ploeg Visma - Lease a Bike, waar hij nog een jaar onder contract stond.
"Dit kan voor velen een verrassing zijn, maar ik heb deze beslissing niet lichtzinnig genomen. Ik dacht hier al lang aan en het voelt nu als het goede moment om afstand te nemen van de sport", meldt Yates op de website van de ploeg.
Yates won vorig jaar voor het eerst de Giro d'Italia. In 2018 schreef de Brit al de Ronde van Spanje op zijn naam.
