Duitsland op zoek naar investeerders in nieuwe gascentrales

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse regering is op zoek naar investeerders in gasgestookte elektriciteitscentrales die samen goed zijn voor 5 gigawatt. Begin volgend jaar maakt de bondsregering bekend wie deze centrales met overheidssubsidies mag bouwen.

De stap is omstreden, omdat met overheidssteun centrales worden gebouwd die op fossiele energie draaien. Maar de regering vindt dat ze nodig zijn om als achtervang te dienen als duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen of windmolens, door weersomstandigheden te weinig leveren. Het land sloot onlangs zijn laatste kerncentrale en faseert ook stroomopwekking met kolen uit. Het is de bedoeling dat de nieuwe centrales in de toekomst op waterstof draaien.

De regering schrijft nu een aanbesteding uit, waarbij de opdrachten gaan naar bieders die de minste overheidssubsidie vragen. Enkele grote energiemaatschappijen in Duitsland hebben al interesse getoond, waaronder RWE en Uniper.