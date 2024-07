Shell eindigt als een van de grootste verliezers op lagere AEX

AMSTERDAM (ANP) - Shell was vrijdag een van de grootste verliezers op een iets lagere AEX. Het olie- en gasconcern kwam eerder op de dag met een voorlopige update van de resultaten in het tweede kwartaal. Bij de gashandel zouden de resultaten vergelijkbaar zijn met vorig jaar, maar wel lager liggen dan in het eerste kwartaal van dit jaar door seizoenseffecten.

Het aandeel Shell verloor 1,1 procent. Het concern maakte ook bekend afschrijvingen te doen op bezittingen in Rotterdam en Singapore. In Rotterdam gaat het om een afschrijving op zijn nieuwe biobrandstoffabriek van 600 miljoen tot 1 miljard dollar. Eerder meldde Shell dat de bouw van die fabriek tijdelijk stopt om nieuwe manieren te zoeken om de kosten van het project te verlagen.

De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 933,76 punten. De MidKap eindigde 0,1 procent hoger op 873,81 punten. De beurs in Londen noteerde minnen tot 0,6 procent. Eerder op de dag opende de FTSE 100 licht hoger, na de enorme verkiezingswinst van Labour bij de Britse verkiezingen donderdag. De beurs in Frankfurt stond 0,1 procent hoger en die in Parijs 0,3 procent lager.