Duitsland trekt 8 miljard uit voor extra klimaatmaatregelen

BERLIJN (ANP/AFP/RTR) - Duitsland heeft nieuwe plannen gepresenteerd om de CO2-uitstoot in te dammen, waarbij de regering in Berlijn 8 miljard euro extra uittrekt. Het geld is onder andere bedoeld voor de bouw van extra windmolens en subsidies voor de aanschaf van elektrische auto's. Experts zijn echter kritisch en betwijfelen dat het voldoende zal zijn.

Klimaatminister Carsten Schneider maakte bekend dat 2000 extra windmolens worden gebouwd. Met inkomensafhankelijke subsidies verwacht hij bovendien de aanschaf van 800.000 elektrische auto's te stimuleren. De industrie moet ook financiële hulp krijgen bij het overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit.

Greenpeace vindt de regering te optimistisch over de verwachte resultaten. De milieuorganisatie kreeg bijval van de Expertraad voor Klimaatkwesties. Die noemde het "zeer waarschijnlijk" dat de maatregelen onvoldoende zijn voor het halen van klimaatdoelen.

Duitsland heeft als doel om in 2045 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet de uitstoot met 65 procent zijn verlaagd, waar de besparing nu nog op 48 procent ligt.