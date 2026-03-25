Kunstschaatsster Wories uitgeschakeld na korte kür op WK

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 16:37
PRAAG (ANP) - Kunstschaatsster Niki Wories is na de korte kür uitgeschakeld op het wereldkampioenschap in Praag. De 29-jarige Almeerse zat na de oefening met verplichte figuren niet bij de beste 24, die een plaats verdienden in de vrije kür, die geldt als de finale. Met haar score van 48,41 eindigde ze als 28e.
Wories deed na tien jaar weer mee aan een WK. Ze sloot haar loopbaan in 2022 af en trad daarna in dienst als disciplinemanager bij de KNSB. Afgelopen zomer meldde ze terug te keren op het ijs en haar functie bij de schaatsbond neer te leggen. In januari maakte ze haar rentree op het EK in Tallinn (Estland), maar ook daar wist ze de finale niet te halen.
De Japanse Kaori Sakamoto kreeg met 79,31 de hoogste waardering in de korte kür. Vrijdag is de vrije kür.
