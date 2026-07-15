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Duitsland trekt miljarden uit om energierekeningen te verlagen

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 14:23
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BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering komt volgend jaar met een steunpakket van 13,3 miljard euro om de energierekening van bedrijven en huishoudens te verlagen. Het pakket wordt gefinancierd uit het Klimaat- en Transitiefonds (KTF), maakte het ministerie van Financiën woensdag bekend.
Het pakket bevat onder meer een subsidie op de netwerkkosten voor elektriciteit en extra steun voor bedrijven die veel energie gebruiken. Dat gebeurt via een gunstig industrieel stroomtarief en compensatie voor de hogere stroomkosten door een CO2-heffing.
De energiekosten zijn sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten sterk gestegen, waardoor de druk op de energie-intensieve industrieën en de Duitse productiesector verder is toegenomen. Duitse bedrijven, waaronder autofabrikanten en staalproducenten, klaagden al voor de oorlog dat de hoge energieprijzen hun concurrentiepositie ondermijnden.
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