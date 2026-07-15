ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Van de Zandschulp strandt weer in tweede ronde Båstad

Sport
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 14:28
anp150726150 1
BÅSTAD (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er in het Zweedse Båstad net als vorig jaar niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken. De 30-jarige Nederlander verloor op het ATP-toernooi in de tweede ronde via een tiebreak van Adolfo Daniel Vallejo (22) uit Paraguay. Het werd 6-4 3-6 6-7 (4).
De best geklasseerde Nederlander op plek 55 van de wereldranglijst begon moeizaam aan de wedstrijd. Hij leverde zijn eerste servicebeurt in, maar herstelde zich met een aantal sterke servicegames en haalde de eerste set toch binnen. In de tweede set kwam de jonge Paraguayaan opnieuw op voorsprong; die hield hij nu wel vast. In de beslissende derde set werkte Van de Zandschulp acht breakpoints weg en sleepte er een tiebreak uit. Die verloor hij na bijna drie uur tennis van de mondiale nummer 71.
Vorig jaar was de tweede ronde ook al het eindstation voor Van de Zandschulp. In de kwartfinale wacht Vallejo de Italiaan Stefano Travaglia of Mariano Navone uit Argentinië.
loading

POPULAIR NIEUWS

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

179533044_m

Route du Soleil dicht: dit kost omrijden

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

159093587_m

Voelt 30 graden in Nederland écht warmer dan 35 graden in Spanje?

Loading