Duitsland voert subsidie voor elektrische auto's weer in

BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland voert weer subsidies in voor de aankoop van elektrische auto's. Het moet de verkoop van de voertuigen aanjagen, na een flinke daling na de afschaffing ervan in 2023. Tot 2029 trekt Berlijn er 3 miljard euro voor uit, goed voor aankoopondersteuning bij 800.000 auto's.

De hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van het type auto en het inkomen. Huishoudens komen in aanmerking als zij niet meer dan 80.000 euro per jaar verdienen. Voor volledig elektrische auto's geldt een hogere subsidie dan voor hybridevoertuigen. Het geld is vanaf mei aan te vragen voor auto's die dit jaar zijn gekocht.

De subsidie geldt ook voor auto's uit China. Met dat land is Duitsland juist in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld op de markt voor elektrische auto's. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stelden eerder bij vergelijkbare staatssteun wel beperkingen in voor Chinese auto's.