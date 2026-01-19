Iran belooft dat afgesloten internet 'geleidelijk' terugkeert

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran zegt dat het internet in het land deze week "geleidelijk" wordt hersteld. Het internet werd elf dagen geleden afgesloten om de grootschalige protesten tegen het regime te bedwingen. Amnesty International noemde dat een "ernstige mensenrechtenschending", die bedoeld was om misdaden van de autoriteiten te verbergen.

De protesten duren nu al wekenlang en hebben duizenden mensen het leven gekost. Tienduizenden andere demonstranten zijn gearresteerd en riskeren zware straffen, aldus mensenrechtenorganisaties. Door het harde ingrijpen van het regime lijkt de intensiteit van de protesten de laatste dagen iets af te nemen.

De Iraanse nationale politiechef Ahmad-Reza Radan heeft betogers opgeroepen om zichzelf aan te geven voor lagere straffen. Volgens hem zijn er veel mensen "misleid" om mee te doen aan de demonstraties, die hij omschrijft als rellen.

Iraanse leiders hebben eerder de Amerikanen ervan beschuldigd de protesten aan te wakkeren.