Dubbel gedekt is zonde van je geld: deze drie verzekeringen heb je vaak al

Nederlanders houden van zekerheid. Voor elk risico bestaat wel een polis om financiële klappen af te dekken en die sluiten we dan ook massaal af. Maar wie zijn verzekeringen eens kritisch bekijkt, ontdekt al snel dat er flink wat dubbelop is.

Volgens cijfers van de Consumentenbond en Independer doneren mensen zo ongemerkt honderden euro’s per jaar aan verzekeraars en dat vinden deze maatschappijen natuurlijk geweldig.

Telefoonverzekering

Een klassieker: de telefoonverzekering in de winkel. Bij een nieuw toestel wordt die vaak meteen aangeboden. Toch is zo’n extra polis in de praktijk vaak nutteloos. "Bij de meeste verzekeraars is je mobiele elektronica zonder aanvullende dekking verzekerd”, aldus de Consumentenbond.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor diefstal of brand in huis via je inboedelverzekering. Heb je een allrisk-dekking, dan ben je soms zelfs verzekerd tegen val- of stootschade in huis. Het probleem zit volgens experts in de afschrijving: na een jaar keren veel verzekeraars alleen nog de dagwaarde uit. Bij een smartphone, die razendsnel minder waard wordt, blijft er dan weinig over. Een buitenshuisdekking op je inboedelverzekering is vaak een veel voordeligere optie.

Reisverzekering

Ook bij reizen betalen Nederlanders vaak onnodig dubbel. Wie een reisverzekering afsluit, vinkt bijna automatisch de module medische kosten aan. Maar dat is vaak niet nodig. Je basiszorgverzekering vergoedt spoedeisende hulp in het buitenland namelijk altijd tot het Nederlandse tarief.

Heb je daarnaast een aanvullende zorgverzekering met wereld- of Europadekking, dan ben je vaak al volledig verzekerd. Independer noemt het daarom "zonde van je te veel betaalde premie".

Ongevallenverzekering

Tot slot is er de ongevallenverzekering. Die keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeluk. Klinkt logisch, maar volgens financieel adviseur Viisi hangt de noodzaak sterk af van je persoonlijke situatie. "Heb je veel spaargeld of vermogen dat je vrij kunt besteden? Dan is het afsluiten van een ongevallenverzekering misschien minder belangrijk."

Bovendien zijn veel werknemers al via hun werkgever verzekerd. Even je polis en arbeidscontract checken kan dus zomaar een paar honderd euro per jaar schelen.