KNVB ziet in uitspraken Trump geen aanleiding voor eigen actie

ZEIST (ANP) - De KNVB ziet na de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die aanspraak maakt op het tot Denemarken behorende Groenland, voorlopig geen aanleiding om actie te ondernemen. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel", stelt de bond, gevraagd naar een standpunt over een mogelijke boycot van het WK in de VS, Mexico en Canada. "Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van geopolitieke ontwikkelingen en trekken hierin samen op met de Nederlandse overheid."

De Nederlandse voetbalbond staat volgens een woordvoerder in contact met de Nederlandse overheid, ambassades ter plekke en organisaties als de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA. "De internationale ontwikkelingen volgen elkaar snel op in een onrustige wereld. Daar sluiten wij onze ogen niet voor."

De KNVB zegt de ontwikkelingen rondom Groenland in aanloop naar het WK voetbal van komende zomer "nauwlettend" in de gaten te houden en de lijn van de Nederlandse overheid te volgen.