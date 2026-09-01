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Duitsland wil gasleveringsdeals sluiten met Algerije

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 12:58
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ALGIERS (ANP/AFP/DPA) - Duitsland wil deals sluiten met Algerije voor de levering van aardgas. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul is momenteel op bezoek in Algerije met een delegatie van het Duitse bedrijfsleven om over de mogelijkheden te praten. Hij had onder meer een ontmoeting met de Algerijnse energieminister.
Wadephul wijst daarbij op de levering van Algerijns gas aan Spanje en Italië. Volgens hem is Algerije een betrouwbare partner bij de gasvoorziening aan Europa en wil Duitsland daarom ook contracten voor de lange termijn sluiten met het Noord-Afrikaanse land. Algerije bezit enorme gasvoorraden, de grootste van Afrika en de tiende grootste ter wereld.
De minister zegt dat het nodig is dat Duitsland zijn gastoeleveringen diversifieert. Nu wordt nog het grootste deel uit Noorwegen en de Verenigde Staten gehaald vanwege het wegvallen van Russisch gas. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen flink gestegen en is de situatie op de gasmarkt gespannen.
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