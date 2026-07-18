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Duitsland wil subsidies voor hernieuwbare energie afbouwen

Economie
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 11:45
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BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland wil subsidies voor hernieuwbare energie afbouwen in een ingrijpende herziening van het financieringssysteem. De reden is dat de groeiende productie van zonne-energie steeds meer druk legt op het Duitse elektriciteitsnet.
Vanaf 2027 moeten nieuwe projecten voor hernieuwbare energie steun krijgen "op een manier die zowel de markt als het energiesysteem ten goede komt", staat in een wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken. Dat betekent dat projecten meer steun moeten krijgen als ze inspelen op de vraag naar elektriciteit en de drukte op het elektriciteitsnet niet verder vergroten. Vaste terugleververgoedingen voor nieuwe installaties worden volgens het voorstel geleidelijk afgebouwd.
De maatregelen kunnen investeringen in wind- en zonneprojecten op land afremmen. Ontwikkelaars hebben daar al te maken met hogere kosten en dalende inkomsten door ongunstige stroomprijzen.
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