Vier verdachten aangehouden na vondst drugslab in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft vier verdachten aangehouden nadat vrijdag een drugslab werd aangetroffen in de Meidoornstraat in Den Haag. Vrijdagmiddag werd in de woning al een 39-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij zat "onder de vloeistoffen" en werd naar het ziekenhuis gebracht. Later werden nog drie andere verdachten aangehouden, meldt de politie zaterdag.

Het gaat om een 34-jarige man uit Voorburg, een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie verdenkt hen van mogelijke betrokkenheid bij het drugslab.

De politie doet buurtonderzoek en vraagt omwonenden die iets verdachts hebben gezien zich te melden.