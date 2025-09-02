ECONOMIE
Duizenden Citroëns nog altijd zonder vervangende airbag

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 13:40
anp020925131 1
HOOFDDORP (ANP) - Naar schatting is inmiddels ongeveer 80 procent van de Citroëns in Nederland met een airbagprobleem gerepareerd. Stellantis, het moederbedrijf van Citroën, kondigde in juni een terugroepactie aan voor ruim 33.000 Citroëns C3 en DS3 in Nederland. De levering van nieuwe airbags ging echter traag, waardoor duizenden auto' s niet gerepareerd konden worden.
De eigenaren kregen van de fabrikant het dringend advies niet meer de weg op te gaan, omdat de airbags na activering mogelijk kunnen ontploffen. Eerder dit jaar overleed een vrouw in Frankrijk aan verwondingen door een airbag van het merk Takata.
Sinds 2014 zijn miljoenen auto's van verschillende merken met Takata-airbags teruggeroepen in verschillende landen. Deze airbags kunnen door een productiefout ontploffen, waardoor wereldwijd al meerdere bestuurders zijn overleden. Het risico op problemen is groter bij warm weer.
