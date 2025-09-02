ECONOMIE
Politie in Amsterdamse Plantagebuurt aanwezig na drie explosies

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 13:42
anp020925133 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie staat samen met de gemeente met een mobiel kantoortje op de Plantage Kerklaan, dat is in het centrum in de buurt van Artis. Buurtbewoners kunnen daar terecht om vragen te stellen en hun zorgen te uiten. In een paar dagen tijd zijn in die straat drie explosies geweest.
De eerste was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een restaurant en afhaallocatie van De Pizzabakkers, de tweede in de nacht van zondag op maandag bij het kantoor van de pizzaketen. De jongste klap, dinsdagochtend vroeg, was bij een broodjeszaak, volgens de politie een zaak met een andere eigenaar dan die van De Pizzabakkers. Ze onderzoekt of er een verband is.
Na de eerste explosie bij het restaurant meldde de politie op zoek te zijn naar een man van rond de 20 jaar die de ontploffing volgens getuigen heeft veroorzaakt.
