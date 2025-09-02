ECONOMIE
Palmen niet langer lid van NSC, trekt zich terug van lijst

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 13:15
DEN HAAG (ANP) - Sandra Palmen, tot voor kort staatssecretaris Toeslagen namens NSC, zegt haar partijlidmaatschap op. Zij trekt zich dan ook terug van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, waar zij op plek acht stond.
NSC trok twee weken geleden alle bewindslieden terug uit het kabinet, nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp zijn vertrek aankondigde uit onvrede over het gebrek aan maatregelen tegen Israël. Palmen keert terug in het kabinet als partijloos staatssecretaris Toeslagen.
NSC-leider Eddy van Hijum zegt in een verklaring dat het "goed" is "dat Sandra Palmen haar werk kan voortzetten. Het belang van de toeslagenouders staat voorop."
Volgens Palmen is "vanuit alle betrokken partijen een zwaar beroep op mij gedaan om mijn werk als staatssecretaris voort te zetten".
