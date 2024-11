DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft vanwege vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Israëlische voormalige minister van Defensie Yoav Gallant en Hamasleider Mohammed Diab Ibrahim al Masri, ook wel bekend als Mohammed Deif. Israël meldde afgelopen zomer dat de Hamasleider was omgebracht.