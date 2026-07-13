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Dumpert compenseert abonnees voor prijsverhoging na kritiek

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 14:19
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DEN HAAG (ANP) - Het bedrijf achter het videoplatform Dumpert, DT Media, betaalt klanten terug nadat de prijs van hun lopende abonnement werd verhoogd van 3,99 euro naar 39,99 euro per jaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat DT Media klanten niet goed had geïnformeerd over de prijsverhoging.
De consumentenwaakhond kreeg meldingen van gebruikers van de app van Dumpert. Ook online hebben gebruikers kritiek op de verhoging geuit. De ACM heeft DT Media hierop aangesproken, waarna het bedrijf zijn fout heeft hersteld.
Het gaat om het reclamevrije abonnement binnen de app. De ruim 450 getroffen abonnees zijn via een bericht in de app geïnformeerd en kunnen het te veel betaalde bedrag terugkrijgen na het invullen van een formulier.
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