Gebruik deze verborgen functie op je router en bespaar flink wat geld

Voor de meeste mensen is de router een apparaat waar je liever niet naar omkijkt. Zolang de wifi werkt, blijft hij onaangeroerd in de meterkast of achter de televisie liggen. Toch zit op veel routers een aansluiting die verrassend veel meer kan dan de meeste gebruikers beseffen. Wie die slim inzet, hoeft soms geen extra opslagapparatuur of duur cloudabonnement meer aan te schaffen.

Het gaat om de USB-poort die op veel routers te vinden is. Die lijkt misschien overbodig, maar kan juist een van de handigste functies van het apparaat zijn.

Maak van je router een centrale opslagplek

Sluit een USB-stick of externe harde schijf aan op de USB-poort en veel routers kunnen die direct beschikbaar maken voor alle apparaten in huis. Foto's, video's, documenten en andere bestanden zijn dan toegankelijk vanaf een laptop, smartphone, tablet of smart-tv, zonder dat een computer continu aan hoeft te staan.

In feite verandert de router daarmee in een eenvoudige netwerkschijf. Voor veel huishoudens is dat ruim voldoende om bestanden centraal op te slaan, waardoor een aparte NAS of extra cloudopslag vaak niet meer nodig is.

Films streamen en printer delen

Bij veel routermodellen houdt het daar niet op. Ondersteunen ze DLNA, dan kunnen films, muziek en foto's rechtstreeks naar een geschikte televisie of mediaspeler worden gestreamd. Bestanden handmatig kopiëren behoort dan tot het verleden.

Ook oudere printers zonder wifi kunnen soms via de USB-poort worden gedeeld. Zo kan iedereen in huis draadloos afdrukken, zonder de printer telkens op één computer aan te sluiten.

Altijd internet bij een storing

Sommige geavanceerdere routers bieden nog een extra mogelijkheid. Door een compatibele 4G- of 5G-dongle aan te sluiten, kan de router automatisch overschakelen op mobiel internet wanneer de vaste verbinding uitvalt. Vooral voor thuiswerkers kan dat een groot voordeel zijn, omdat videobellen of online werken gewoon doorgaat tijdens een internetstoring.

Controleer eerst wat jouw router kan

Niet iedere router beschikt over dezelfde mogelijkheden. Welke functies beschikbaar zijn, hangt af van het merk, het model en de software die erop draait. In de handleiding of via de instellingen van de router is meestal snel te zien welke opties worden ondersteund.

Een korte controle kan verrassend veel opleveren. De USB-poort die jarenlang ongebruikt bleef, blijkt in veel gevallen een handige manier om meer uit je bestaande apparatuur te halen en onnodige kosten te voorkomen.