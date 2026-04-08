Duurder voedsel door Iranoorlog raakt armsten, waarschuwt IMF

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 20:34
WASHINGTON (ANP) - Wereldwijde prijzen voor voedsel zullen stijgen door de Iranoorlog. Dat raakt vooral kwetsbare mensen in de armste landen, waarschuwen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en het Wereldvoedselprogramma.
De Verenigde Staten, Israël en Iran kondigden in de nacht van dinsdag op woensdag een staakt-het-vuren aan in hun conflict in de Golfregio. Maar de door de oorlog sterk gestegen prijzen voor olie, gas en kunstmest zullen "onvermijdelijk leiden tot hogere voedselprijzen en voedselonzekerheid", schrijven de drie internationale organisaties.
In een gezamenlijke verklaring schrijven ze dat dit vooral een punt van zorg is in landen met een krappe overheidsbegroting en hoge schuldenlast. Overheden in die landen hebben weinig mogelijkheden voor financiële bijstand aan mensen die door hogere brandstof- en voedselprijzen in de problemen komen. De organisaties beloven in lijn met hun mandaten hulp te bieden "om levens en middelen van bestaan te beschermen".
