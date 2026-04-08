Dodental Israëlische aanvallen op Libanon loopt op

BEIROET (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn woensdag zeker 254 doden gevallen en 1165 mensen gewond geraakt, meldden Libanese autoriteiten. Volgens Israël waren de aanvallen de grootste sinds het begin van de oorlog.

Eerder werden nog minstens 89 doden en 700 gewonden gemeld. Ngo's en journalisten ter plaatse zagen dat het erg druk is in ziekenhuizen door alle slachtoffers van de aanvallen. Het ministerie riep mensen op ruimte te maken voor de vele ambulances op de weg.

De meeste slachtoffers vielen volgens Al Jazeera in hoofdstad Beiroet, met meer dan 90 doden en bijna 800 gewonden. Op meerdere plekken in het land werden aanvallen gemeld.

Israël en de VS ontkennen dat een bestand tussen de VS en Iran ook voor Libanon geldt, zoals onderhandelaar Pakistan eerder meldde. Verschillende landen, waaronder Nederland, zeiden dat ook Israël zich moet houden aan het bestand.

Qatar heeft de "brute reeks Israëlische luchtaanvallen op grote delen van Libanon" veroordeeld en noemde die in een verklaring een gevaarlijke escalatie.