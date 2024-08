Noord-Koreaan loopt over naar Zuid-Korea

SEOUL (ANP/AFP) - Een Noord-Koreaan is dinsdagochtend de zwaarbewaakte grens met Zuid-Korea overgestoken. Dit is het tweede bekende geval in een maand tijd. De overloper is een militair, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat "een vermoedelijke Noord-Koreaan is opgepikt aan het oostelijke front en is overgedragen aan de relevante autoriteiten". De persoon droeg volgens Yonhap een militair uniform. De overloper liep over een van de twee wegen die de Korea's met elkaar verbinden en waar mijnen liggen, aldus het persbureau.

Sinds de splitsing van het Koreaanse schiereiland in de jaren vijftig zijn tienduizenden Noord-Koreanen naar Zuid-Korea gevlucht, meestal via China. Een oversteek via de zogeheten gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea is niet gebruikelijk. In het gebied liggen veel landmijnen en bovendien kunnen overlopers door Noord-Koreaanse militairen worden neergeschoten.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn volgens voorlopige Zuid-Koreaanse cijfers 105 overlopers geteld. Vorig jaar ging het om 196 personen. Het aantal overlopers daalde tijdens de coronapandemie, maar steeg weer toen de Noord-Koreaanse grensmaatregelen in 2023 werden versoepeld.